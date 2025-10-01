Заповядайте на скрининг на филма Roofman / Покривният човек на 3 октомври от 11:30 ч. в кино Г8

Реклама

Оригинално заглавие:                     Roofman

Българско заглавие:                         Покривният човек

Година на създаване:                      2025

Премиерна дата:                              10.10.2025

Режисьор:                                          Дерек Сианфранс

Сценарист:                                         Дерек Сианфранс, Кърт Гън

Актьорски състав:                             Чанинг Тейтъм, Кирстен Дънст, Питър Динклидж, Джуно Темпъл, Емъри Коен, Узо Адуба

Жанр:                                                 Биографичен, Екшън, Черна комедия, Драма

Продължителност (мин.):               126 мин.

Световен разпространител:            Filmnation, Miramax

Държава:                                           САЩ

Разпространител:                             bTV Studios

 

Създаден по невероятна истинска история, "Roofman" разказва за Джефри Манчестър (Чанинг Тейтъм) - бивш рейнджър от армията и самотен баща, който започва да обира ресторанти на МакДоналдс чрез пробиване на дупки в покривите им, спечелвайки си прякора Покривният човек.

След като успява да избяга от затвора, той тайно живее в магазин за играчки в продължение на шест месеца, оцелявайки незабелязано, докато планира следващия си ход. Когато обаче се влюбва в Лий (Кирстен Дънст) - разведена майка, привлечена от неотразимия му чар, двойнственият му живот започва да се разпада, предизвиквайки завладяваща и напрегната игра на котка и мишка, докато миналото му го преследва...

 

Тагове: btv studios

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.