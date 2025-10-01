Заповядайте на скрининг на филма Roofman / Покривният човек на 3 октомври от 11:30 ч. в кино Г8

Реклама
Оригинално заглавие: Roofman
Българско заглавие: Покривният човек
Година на създаване: 2025
Премиерна дата: 10.10.2025
Режисьор: Дерек Сианфранс
Сценарист: Дерек Сианфранс, Кърт Гън
Актьорски състав: Чанинг Тейтъм, Кирстен Дънст, Питър Динклидж, Джуно Темпъл, Емъри Коен, Узо Адуба
Жанр: Биографичен, Екшън, Черна комедия, Драма
Продължителност (мин.): 126 мин.
Световен разпространител: Filmnation, Miramax
Държава: САЩ
Разпространител: bTV Studios
Създаден по невероятна истинска история, "Roofman" разказва за Джефри Манчестър (Чанинг Тейтъм) - бивш рейнджър от армията и самотен баща, който започва да обира ресторанти на МакДоналдс чрез пробиване на дупки в покривите им, спечелвайки си прякора Покривният човек.
След като успява да избяга от затвора, той тайно живее в магазин за играчки в продължение на шест месеца, оцелявайки незабелязано, докато планира следващия си ход. Когато обаче се влюбва в Лий (Кирстен Дънст) - разведена майка, привлечена от неотразимия му чар, двойнственият му живот започва да се разпада, предизвиквайки завладяваща и напрегната игра на котка и мишка, докато миналото му го преследва...