Атанас Куманов

Атанас е специалист търговия в международна компания. Учи задочно геодезия в София и спортна педагогика в Пловдив, но прекъсва. Играе футбол от 10-годишен и няколко години е професионален футболист. Година и половина живее в САЩ. Целеустремен е, но още търси точния път. Има брат близнак, по-голям е от него с две минути. Атанас е по-чувствителен и с по-благ характер от двамата, но признава, че брат му е по-умният. Самият той е обграден от женско внимание. Имал е отношения с над 200 жени, но не парадира. Харесва умни брюнетки с добра обща култура.