Благовеста Цакова

По-известна е като Благовеста Бонбонова. Участва в „Ергенът“, сезон 1. След това създава свой бранд и си сътрудничи с италианска фирма, която шие моделите ѝ. Изявява се също като инфлуенсър, спортува активно. В любовта обаче сценарият е един и същ – Благовеста е зарязана и страдаща. През последните четири години има само една сериозна връзка с популярен богаташ и „син на баща си“, чието име пази в тайна. Отношенията им продължават шест месеца, след което Бонбонова е сменена с по-млада жена. В момента приоритетът ѝ е да срещне единствения и да създаде семейство. 

