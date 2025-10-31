Денислав Денчев

Денислав е строителен предприемач и прокюърмънт мениджър. Оперира в Холандия и България. Авантюристичен дух. Изпитва изключително любопитство към всичко в живота. Обича да експериментира и в професионален, и в личен план. За него затворена врата няма.

Води си статистика за всичко. Има точкова система и за жените, с които се среща. По нея определя коя отговаря на профила му. Винаги се пробва, без страх, че ще бъде отхвърлен. Няма голяма хапка за него и няма търпение да се запознае с момичета в Рая.