Дениз Хайрула

Дениз е бивша плейметка и една от най-обсъжданите участнички в „Ергенът“, сезон 1. Работи като модел и инфлуенсър, завършила е психология и продължава образованието си като магистър по клинична психология в НБУ. Днес Дениз се стреми се към по-високи цели и признава допуснатите грешки в миналото. Приоритет ѝ е образованието. Готова е и да създаде семейство и влиза в риалитито, за да намери уравновесен мъж, който да ѝ даде спокойствие. В нея обаче все още се долавя следа от дивото момиче, което пали, без да брои до десет. Коя ли ще надделее - новата или старата Дениз?

