Габи Цонева

Габи работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи. Участва във втория сезон на „Ергенът“. Далеч от прожекторите преживява катарзис заради загуба на близък човек. Преосмисля приоритетите си. Маха огромния си силикон и вече се стреми към не толкова повърхностен живот. Въпреки тежкия период, през който минава, Габи е запазила чувство си за хумор и веселия нрав. Свежото ѝ присъствие и хапливите анализи са неотменна част от нея. Безразсъдно смела е в общуването и хвърля „бомби“ без грам притеснение. 

