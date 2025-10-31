Гергана Стаменова
Гергана Стаменова

Гергана е завършила публична администрация в УНСС, но се изявява като поп– фолк певица и модел. Участва в първия сезон на „Ергенът“. След предаването интересът на мъжете към нея е огромен. Вниманието я плаши и недоверието ѝ я тласка в обятията на стара любов. Дава шанс на тази връзка, която се развива почти до съвместно съжителство, но приключва грозно. Гери се обезверява и заключва в себе си. Решава да се фокусира върху кариерата си, където също преживява сътресения и предателства. Сега е на кръстопът. Бленува за любовта от филмите. Влиза с последна наджда да срещне добър мъж, който да я гледа като принцеса.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.