Гергана Стаменова

Гергана е завършила публична администрация в УНСС, но се изявява като поп– фолк певица и модел. Участва в първия сезон на „Ергенът“. След предаването интересът на мъжете към нея е огромен. Вниманието я плаши и недоверието ѝ я тласка в обятията на стара любов. Дава шанс на тази връзка, която се развива почти до съвместно съжителство, но приключва грозно. Гери се обезверява и заключва в себе си. Решава да се фокусира върху кариерата си, където също преживява сътресения и предателства. Сега е на кръстопът. Бленува за любовта от филмите. Влиза с последна наджда да срещне добър мъж, който да я гледа като принцеса.