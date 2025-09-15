Хени Макева

Хени е професионална танцьорка и коафьор. На път е да вземе магистърска степен по „Корпоративен бизнес и предприемачество“. Израснала е само с майка си, а за да оцелеят ѝ се налагало от 14-годишна да работи по нощните клубове. Емоционална и чувствителна, в нея бушува силен огън. Открита и откровена е. Взима бързо решения, пали лесно и има силно изразено чувство за справедливост Тя е микс от изящна жена и мъжко момиче, има силна воля, отличителна красота и присъствие. Животът я е превърнал в боец.