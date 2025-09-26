Киара Маджарова
Киара Маджарова

Киара е попфолк певица, най-популярната ѝ песен е „Закачен“. Участва в „Ергенът“, сезон 3. Фино миньонче с магнетично присъствие. Притежава високо самочувствие и смята, че хората се чувстват щастливи само от присъствието ѝ. Предпочита общуването от дистанция и обича да припомня на околните къде точно е мястото им. Привлича мъжете и умее да флиртува, но все още не може да намери правилния. След участието й в „Ергенът“ излиза на срещи, но остава разочарована. Иска нещо различно - мъж, а не момче. Влиза в новия сезон в очакване да срещне мъж с качества и отношение, който да развълнува равното ѝ сърце и битие.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.