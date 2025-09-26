Киара Маджарова

Киара е попфолк певица, най-популярната ѝ песен е „Закачен“. Участва в „Ергенът“, сезон 3. Фино миньонче с магнетично присъствие. Притежава високо самочувствие и смята, че хората се чувстват щастливи само от присъствието ѝ. Предпочита общуването от дистанция и обича да припомня на околните къде точно е мястото им. Привлича мъжете и умее да флиртува, но все още не може да намери правилния. След участието й в „Ергенът“ излиза на срещи, но остава разочарована. Иска нещо различно - мъж, а не момче. Влиза в новия сезон в очакване да срещне мъж с качества и отношение, който да развълнува равното ѝ сърце и битие.