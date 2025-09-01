Красимир Томов

Красимир има икономическо образование, развива собствен бизнес. Управлява авто къща и заложна къща. Гордее се с успехите си, защото е постигнал всичко сам от нулата. Платил си е цената, а сега се радва на плодовете на труда си. Егото му е голямо, харесва луксозния живот. Жената до него трябва да е красива, със стегнато тяло. Твърди, че има радар за златотърсачки. Трудно се влюбва, но изпитва остра нужда от сърдечни вълнения. Независимо от характера, който демонстрира, Краси е романтик.