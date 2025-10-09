Лъчезар Енев
Лъчезар Енев

Лъчезар е софтуерен инженер на висока позиция и има стабилен доход. Амбициозен, упорит и забавен, той обича да се развива и усъвършенства. Перфекционист е, държи на детайлите, но също така има силно чувство за хумор и креативност. Подхожда към живота с ясни цели и желание за развитие. В любовта обаче е предпазлив. В миналото е изпитвал силни чувства, но връзките му са завършили с разочарования. В последните две години се впуска в краткотрайни авантюри. Не допуска лесно жени до себе си, защото знае, че истинската любов изисква усилия.

