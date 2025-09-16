Симона Кръстева

Симона работи като администратор в хотел. Крехка както във физиката си, така и в душата си. С нежен, фин чар. От нея прозира безгранична романтика и вяра в истинската любов. Последната ѝ връзка е с мъж, който е с 30 години по-възрастен. Може да бъде заклеймена като златотърсачка, но тя е сигурна, че именно любовта е причината да му отдаде 4 години.

Днес е сама. Признава, че ѝ е трудно да се издържа със скромната си заплата, която изработва след 15 часови смени, но се чувства щастлива. Тича по 8 км, катери скали, търси спокойствие в йогата. Влиза в предаването, за да намери истинска любов.