Стефан Куманов

Стефан е инженер. Основал е малка компания с най-добрия си приятел, разработват музикален аудио plug-in софтуер. Учи геодезия, но прекъсва. Бивш футболист. От две години участва в аматьорски турнири по тенис. Пее, танцува, бийтбоксва, упражнява стрелба и кара АТВ. Има брат близнак. Двамата са неразделни, заедно са дори в „Ергенът: Любов в рая“. Стефан е по-малкият, но по-увереният, по-успелият, по-суетният, по-екстровертният... или поне така изглежда. Самочувствието му е завидно. Печели жените лесно.

