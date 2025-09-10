Стоян Ву
Стоян Ву

Стоян е персонален треньор и шампион по културизъм. Екзотичния си чар и любовта към бойните изкуства е наследил от баща си - виетнамец от спецчастите. От майка си, която е българка, е взел богатата душевност. Чаровен, харизматичен, без претенции и изкуствено поведение. Не мери думите си, казва каквото мисли. Определя се като мъж с ценности от едно време, зрял и уравновесен. Мисията му е да помага на хората, независимо дали става въпрос за голямото му семейство или за клиентите му във фитнеса.  Моногамен, не се впечатлява от кратки авантюри.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.