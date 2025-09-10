Стоян Ву

Стоян е персонален треньор и шампион по културизъм. Екзотичния си чар и любовта към бойните изкуства е наследил от баща си - виетнамец от спецчастите. От майка си, която е българка, е взел богатата душевност. Чаровен, харизматичен, без претенции и изкуствено поведение. Не мери думите си, казва каквото мисли. Определя се като мъж с ценности от едно време, зрял и уравновесен. Мисията му е да помага на хората, независимо дали става въпрос за голямото му семейство или за клиентите му във фитнеса. Моногамен, не се впечатлява от кратки авантюри.