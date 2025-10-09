Тихомир Литов
Тихомир Литов

Тихомир е фитнес инструктор. Амбициозен и самоуверен. Притежава силен самоконтрол и висока самооценка. Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта.  Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан. Силната му емпатия и добро сърце го насърчават да мечтае за голямо и сплотено семейство.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.