Тихомир Литов

Тихомир е фитнес инструктор. Амбициозен и самоуверен. Притежава силен самоконтрол и висока самооценка. Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта. Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан. Силната му емпатия и добро сърце го насърчават да мечтае за голямо и сплотено семейство.