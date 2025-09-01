Виктор Иванов
Виктор е бизнесмен със солидни финансови успехи. Амбициозен предприемач, той смело балансира между две различни сфери - IT бизнес и производството на шоколади с афродизиак. Българският „Форбс“ го нарежда сред най-успешните млади бизнесмени. Не парадира с финансовите си възможности, въпреки че носи часовник за 30 хиляди. Възпитан, учтив, балансиран, трудно може да бъде изваден от равновесие. Никога не е страдал от липса на женско внимание. Готов е да създаде семейство и знае какво търси - не просто красива спътница, а равностоен партньор.

