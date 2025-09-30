Виктория Асенова
Виктория Асенова

Виктория е бивш футболен мениджър. Позната е от „Ергенът“, сезон 3. След участието й в предаването от БФС я уволняват.  В отговор тя завежда дело и го печели на първа инстанция. Виктория е емоционална, интелигентна, амбициозна. Винаги казва какво мисли независимо кой седи срещу нея и независимо от последствията.

Вики е заливана с подигравки, сравнявана е с уродливи образи от фантастични филми. Вместо да се жалва, тя създава тениски, свещи, мартеници, чаши със своя образ и крилати фрази от предаването. В новия сезон ще влезе с подновена визия, по-уверена и по-устата, готова за любов.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.