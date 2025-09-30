Виктория Асенова

Виктория е бивш футболен мениджър. Позната е от „Ергенът“, сезон 3. След участието й в предаването от БФС я уволняват. В отговор тя завежда дело и го печели на първа инстанция. Виктория е емоционална, интелигентна, амбициозна. Винаги казва какво мисли независимо кой седи срещу нея и независимо от последствията.

Вики е заливана с подигравки, сравнявана е с уродливи образи от фантастични филми. Вместо да се жалва, тя създава тениски, свещи, мартеници, чаши със своя образ и крилати фрази от предаването. В новия сезон ще влезе с подновена визия, по-уверена и по-устата, готова за любов.