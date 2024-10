Рая Пеева и Красимира Демирова ще са водещи на новата телевизионна игра "Кажи честно"

Нова, интересна и динамична телевизионна игра ще предложи много забавление и добро настроение на зрителите на bTV. Една от големите изненади на този телевизионен сезон - световният формат „Кажи честно“ (To Tell the Truth), скоро ще зарадва тв аудитория, предлагайки й съвсем нова семейна игра, която да събира хората от всички възрасти пред малкия екран.

Водещи на един от най-очакваните формати ще бъдат любимите актриси Рая Пеева и Красимира Демирова – майка и дъщеря в живота, и вече звездна двойка на малкия екран.