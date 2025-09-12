Сашо Кадиев става най-желаният „играч“ в „Кой да знае?“

Тази вечер в 20:00 ч. по bTV Сашо Кадиев ще поведе зрителите през новия епизод на „Кой да знае?“. Новото правило вече е в действие и направи играта още по-непредсказуема – въпрос за Холивуд се превърна в истински „удар под кръста“ за Милица Гладнишка в понеделник и показа защо сега двата тима тайно си мечтаят именно водещият да се озове в техния отбор.

В този петъчен двубой актрисите Милица Гладнишка и Евелин Костова застават една до друга срещу мъжкия тандем на Христо Пъдев и „Никола от гората“ – Никола Рахнев. Комични ситуации, любопитни факти и изненадващи обрати гарантират, че вечерта ще бъде още по-забавна и оспорвана.

Не пропускайте „Кой да знае?“ – шоуто, в което участниците мерят знанията си, а зрителите винаги печелят най-много.