Испанският хит „Малки случайности“ и още три завладяващи сериала тръгват по bTV Comedy

Вълнуващи и забавни вечери очакват зрителите на bTV Comedy с четири нови заглавия, които тръгват от тази и следващата седмица.

На 23 ноември (сряда) премиерно за българския ефир стартира най-новият петнадесети сезон на култовия американски ситком „Слънчева Филаделфия“ (It's Always Sunny in Philadelphia). Щурата комедия за петимата приятели, които управляват най-пропадналия бар в Южна Филаделфия, ще се излъчва всяка делнична вечер от 22:00 ч. (по два епизода), а смехът с героите на Дани де Вито (Франк), Роб МакЕлъни (Мак), Чарли Дей (Чарли), Глен Хауъртън (Денис) и Катлийн Олсън (Ди) отново е гарантиран.

Хитовият американски сериал „Марлон“ (Marlon), базиран на личния живот на американския актьор Марлон Уейънс, също ще се погрижи за доброто настроение на зрителите на bTV Comedy. От 28 ноември (понеделник), всяка делнична вечер от 23:30 ч., те ще могат да разпускат пред екрана със забавните и понякога противоречиви отношения между бившите съпрузи Марлон и Ашли. Двамата решават да останат приятели след развода в името на двете си деца, но опитът им претърпява пълен крах и води след себе си редица комични ситуации.

bTV Comedy ще изненада и почитателите на испанските сериали с премиерния хит „Малки случайности“ (Pequeñas coincidencias), чийто сюжет свързва живота на двама непознати по необикновен начин. Марта и Хавиер не се познават и нито един от двамата няма намерение да усложнява живота си с нещо, камо ли с някого. Те никога не са обмисляли идеята да бъдат родители... поне досега. Двамата поотделно преживяват странен феномен, който ги подтиква да се потърсят неволно. А за да се намерят, ще им трябват много малки случайности. Епизодите на завладяващата поредица тръгват на 29 ноември (вторник) и ще вървят всяка делнична вечер от 22:00 до 23:30 ч.

Ден по-късно, на 30 ноември (сряда), започва американският комедиен ситком „Претъпкано“ (Crowded). Всяка делнична вечер от 20:00 ч. зрителите ще могат да проследят забавната история на съпрузите Майк и Мартина Мур, чиито надежди за спокойно семейно гнездо се изпаряват, след като двете им големи дъщери Стела и Ший неочаквано се завръщат у дома след завършване на колежа, а заедно с тях пристигат и бащата на Майк, неговата мащеха и синът на Алис.

Всяка делнична вечер от 21:00 ч. зрителите на bTV Comedy имат възможност да си припомнят епизодите на култовия български комедиен сериал „Столичани в повече“, а от 19:00 ч. вървят сериите на любимия на поколения българи „Алф“.