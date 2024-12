Какво представлява високото кръвно налягане и как вреди на здравето ни?

Кръвното налягане (артериалното налягане) се състои от два компонента - систолно и диастолно налягане. Систолното кръвно налягане показва налягането по време на сърдечната систола (съкращаването на сърдечния мускул), а диастолното налягане съответно по време на сърдечната диастола (фазата на пълнене на сърдечните кухини). Кръвното налягане може да бъде измерено от здравен специалист, както и вкъщи с помощта на механичен или автоматичен апарат като SENDO One. Според това какви стойности на систола и диастола бъдат измерени съответно в лекарския кабинет или в домашни условия съществуват определени критерии, по които може да бъде определен вашия статус. В представената по-долу таблица, може да разберете към коя категория попадате:

Категория Систолно (mmHg) Диастолно (mmHg) Оптимално <120 и <80 Нормално 120-129 и/или 80-84 Високо нормално 130-139 и/или 85-89 Хипертония 1 степен 140-159 и/или 90-99 Хипертония 2 степен 160-179 и/или 100-109 Хипертония 3 степен ≧180 и/или ≧110

Източник - European society of cardiology

Симптоми на високо кръвно налягане

Симптоми, свързани с повишеното кръвно налягане, могат да бъдат: главоболие (особено в областта на тила), замайване, загуба на равновесие, шум в ушите, замъглено зрение, припадъци. Самото повишаване на кръвното налягане може и да не е пряко животозастрашаващо, но продължителното и хронично въздействие на повишеното артериално налягане има своите пагубни последици. Усложнения, асоциирани с нелекувано и недобре контролирано високо кръвно налягане са: хипертрофия на сърдечния мускул, исхемична болест на сърцето, увеличава се риска от мозъчносъдови инциденти, сърдечна недостатъчност, периферни съдови увреди. Малките съдове в ретината и бъбреците също страдат и се стига и до тяхната увреда - хипертонична ретинопатия и хипертонична нефропатия.

Тук трябва да бъдат отбелязани и индивидуалните особености при всеки пациент, като трябва да се има предвид, че при част от хората с високо кръвно налягане явно изразени симптоми липсват. Но това не означава, че при тях не се развиват усложненията, свързани с нелекуваната хипертония. Затова редовното измерване на кръвно налягане, особено при хора с фамилна обремененост или други рискови фактори (като затлъстяване, тютюнопушене и метаболитни заболявания) е от особено значение.

При установяване на повишено кръвно налягане е важно да се свържете с вашият общопрактикуващ лекар или кардиолог. Лечението на високото кръвно налягане се състои от две основни групи методи - медикаментозни и немедикаментозни. Към немедикаментозните методи спадат промени, свързани с начина на живот, хранене, физическа активност и вредни навици като например:

Прекратете тютюнопушенето (включително и на всички съвременни алтернативи на конвенционалните цигари)

Тютюнопушенето е вреден навик асоцииран не само със сърдечносъдова увреда и артериална хипертония , но и с множество други заболявания - увреда на съдовите стени, повишен риск от мозъчносъдови инциденти, развитието на белодробен карцином, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), диабет тип 2 и много други. Прекратяване на тютюнопушенето при пушачи води до спад в артериалното налягане, намаляване на сърдечносъдовия риск, подобрено общо здраве.[1] Също трябва да се отбележи, че употребата на електронни цигари не е безрисково[2] Посъветвайте се с вашия общопрактикуващ лекар, за да изградите правилната за вас стратегия за отказ от тютюнопушенето, като например никотинови дъвки и пластири, и медикаменти.

Ограничете приемът на сол с храната

Приемът на повече от 5 грама сол дневно с храната е асоцииран с повишен риск от развитието на артериална хипертония и асоциираните с нея сърдечносъдови усложнения. Намаленият прием на сол се свързва не само с понижаване в стойностите на систолното и диастолното кръвно налягане, и честотата на артериална хипертония, но и с намалени сърдечносъдова смъртност и заболеваемост. [3] Ето и няколко препоръки как да намалите приемът на сол с харана:

● четете етикетите на хранителните продукти и какво количество сол се съдържа в тях - избягвайте консумацията на храни съдържащи голямо количество сол

● не осолявайте допълнително - ако искате да прибавите повече вкус на храната, използвайте други подправки

● приготвяйте сами храната си и избягвайте употребата на полуфабрикати - по този начин вие имате пълен контрол върху това какво количество сол има във вашата храна.

Ограничете приемът на алкохол

Редовният прием на алкохол води до повишаване в стойностите на кръвното налягане по няколко механизма. Независимо от това, сърдечносъдовата система не е единствената, която страда от неблагоприятните ефекти на алкохола.

Намалената консумация на алкохол води до намаляне в стойностите на систолно и диастолно артериално налягане. [4] Хора с повишено кръвно налягане е препоръчително да избягват всякакви алкохолсъдържащи напитки. През 2023 Световната здравна организация (СЗО) излиза със становище, че не съществува безопасен праг в количеството употребен алкохол. Поради тази причина е препоръчително да изключите изцяло алкохола от ежедневието си.[5]

Отслабване

Друг важен фактор, който може да регулирате, е вашата телесна маса. Множество проучвания доказват връзката между телесната маса, бодимакс индекса и обиколката на талията като критерии, определящи риска от сърдечно заболяване. Затлъстяването води до повишен риск не само от артериална хипертония, но и от метаболитни заболявания като например захарен диабет, сънна апнея и повишен риск от някои злокачествени заболявания. Отслабването е една от най-ефективните промени, която може да се отрази благоприятно на вашето кръвно налягане.[6] Ето и няколко съвета, които могат да ви помогнат да намалите своята телесна маса:

● намалете размера на порциите храна

● приемайте повече течности

● избягвайте консумацията на сладки храни и напитки

● увеличете вашата физическа активност

Физическа активност

Редовната физическа активност може да доведе до спад на вашето кръвно налягане. Важно е да бъдете постоянни и всеки ден да отделяте минимум 30 минути за умерена физическа активност, за да може ефектът да бъде постоянен. Редовната физическа активност също така може да предотврати повишеното кръвно налягане да премине в заболяването артериална хипертония. За пациентите с вече поставена диагноза артериална хипертония, редовните упражнения могат да свалят кръвното налягане до по-безопасни стойности.[7]

Примери за дейности, които биха се отразили благоприятно върху вашето здраве:

● бягане

● колоездене

● плуване

● продължителни разходки

● различни по вид интензивни упражнения и тренировки, като спортни танци, пилатес, йога и други



Здравословно хранене

Разнообразното и здравословно хранене е важно не само от гледна точка на риска от сърдечно заболяване. Диетата трябва да включва пресни зеленчуци и плодове, пълнозърнести брашна и тестени изделия, нискомаслени продукти. Трябва да се избягват храни с високо съдържание на холестерол, наситени мастни киселини и пържени изделия.

Важен е и дневният прием на фибри също да бъде достатъчен. Фибрите влияят благоприятно на храносмилателната система, стимулират перисталтиката и намаляват нивата на холестерола. Консумация на храни, богати на омега-3 ненаситени мастни киселини влияе благоприятно върху сърдечносъдовата система. Проучвания доказват множеството положителни ефекти на приема на омега-3 мастни киселини като препятстващ образуването на тромби ефект, противовъзпалителен ефект, намаляване на стойностите на кръвното налягане и много други.[8]



Лечение с лекарства

Дори при стриктно спазване на гореспоменатите съвети и стратегии за намаление на нивата на кръвното налягане, промените в начина на живот и хранене не винаги успяват да понижат систолното и диастолното налягане достатъчно. В тези моменти се преминава към лекарствено лечение на повишеното кръвно налягане. Лекарствената терапия на високото кръвно налягане бива определена строго индивидуално спрямо всеки отделен пациент. Особено важно е по време на лечение също да следите постоянно нивата на вашето кръвно налягане, за да може да бъде прецизирана и коригирана при необходимост терапията с лекарства.

Най-важното:

● В началните стадии на артериална хипертония и повишено кръвно налягане човек може да няма абсолютна никаква симптоматика. Затова редовното измерване в домашни условия с автоматичен апарат като SENDO One е един много удобен, евтин и бърз метод човек да следи своето състояние.

● Само по себе си високото кръвно налягане може и да не бъде пряко животозастрашаващо, но усложненията свързани с едно постоянно състояние на повишено артериално налягане са предпоставка за развитието на множество други заболявания и влошено качество на живот.

● При установяване на високо кръвно налягане е препоръчително да започнете с промени в начина на живот, хранене, ограничаване на вредните навици, увеличаване на физическата активност. Ако това не е достатъчно, следващата стъпка е да ви бъде назначена лекарствена терапия от съответния специалист.

● Не се самолекувайте! Всеки човек има своите строго индивидуални особености и определено лечение може да бъде подходящо за едни и вредно за други. Преценката за това кой медикамент е правилният за вас и в каква дозировка, се определя само и единствено от лекуващия ви лекар.

Често задавани въпроси:

Как да намалим кръвното налягане без да приемаме медикаменти?

Промените в начина на живот и хранене, изброени по-горе, оказват благоприятен ефект върху нивата на артериалното налягане. За да настъпи ефект от тях е необходимо да измине определен период от време и се изисква съответно постоянство и от страна на пациента. За съжаление, тези промени невинаги водят до необходимия спад в кръвното налягане така, че то да влезе в оптимални граници. Тогава се преминава към лекарствена терапия, назначена от съответния специалист.

Как да намалим бързо високо кръвно налягане в ситуация на спешност?

При спешни ситуации, при които са опасно високи нивата на артериално налягане (систолно над 180mmHg и/или диастолно над 110 mmHg) трябва незабавно да се свържете с вашият личен лекар или звено за неотложна/спешна медицинска помощ. Не прибягвайте до самолечение в такива моменти!

Как да намалим кръвното налягане по време на бременност?

Повишеното кръвно налягане по време на бременност може да бъде белег на състояние наречено прееклампсия, което да се усложни до еклампсия. Еклампсията е животозастрашаващо състояние, както за майката, така и за плода. Лечението на високо кръвно при бременни жени трябва да се случва само и единствено от съответните специалисти, а всяко повишаване на артериалното налягане не трябва да се пренебрегва и да се самолекува. Затова е и препоръчително всяка бременна жена да следи редовно вкъщи своето кръвно налягане.

