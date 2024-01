Зад кулисите на „Фантомът на операта“ – тази неделя в „непознатиТЕ“ от 11:00 ч. по bTV

„Фантомът на операта“ е най-успешният мюзикъл на всички времена“, казва световноизвестният режисьор Стивън Бароу пред журналиста Георги Тошев в новия епизод на „непознатиТЕ“. Тази неделя (21 януари) от 11:00 ч. по bTV зрителите ще могат да проседят историята на популярното шоу, което вече 36 години не слиза от световните сцени. Екипът на документалната поредица пътува до столицата на Саудитска Арабия, за да документира турнето на спектакъла.

„Фантомът на операта“ е първият оригинален мюзикъл, който се играе в продължение на два месеца в арабската държава. За целта, в голямата арена на столицата Рияд е изграден специален театър, в който спектакълът се поставя при огромен успех. Със 100-членния си състав от актьори, музиканти и симфоничен оркестър, спиращи дъха пейзажи, смайващи сценични ефекти и повече от 230 костюма, „Фантомът на операта” представя на публиката едни от най-известните и вълнуващи мелодии на Андрю Лойд Уебър като „The Phantom of the Opera”, „Think of Me” и „Music of the Night”.

„Винаги съм знаел, че „Фантомът на операта“ е едно от онези представления, в които си мечтаеш да участваш“, споделя изпълнителят на главната роля – британският актьор и певец Надим Нааман. Той влиза в образа на Фантома за пръв път преди 20 години и това го превръща в международна звезда.

Оригиналният запис на лондонския актьорски състав става първият в британската музикална история, изкачил се до №1 в класациите, превръщайки се в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена, с над 40 млн. копия по цял свят.

Във филма „Феноменът „Фантомът на операта“ Георги Тошев, операторът Борис Пинтев и режисьорката Калояна Климентова ще ни срещат и с другите звезди на мюзикъла като диригента, режисьора, дори и с гримьорката, която прави специалната маска на Фантома.

„Успехът на мюзикъла е кодиран в музиката и сюжета. Той е подходящ за всякаква публика, става въпрос за нещо, което е познато на всички – любовта и отхвърлянето“, споделя режисьорът Стивън Бароу. „Сър Андрю Лойд Уебър е най-добрият в писането на запомнящи се мелодии, които публиката продължава да си пее наум дори и след като излезе от театъра“, добавя Надим Нааман.

„Фантомът на операта” е базиран на класическия роман на Гастон Льору. Действието се развива в Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера. „Фантомът на операта“ е признат за една от най-красивите и зрелищни продукции в историята, гледан от над 160 милиона души в 41 страни и 186 града.

Екипът на „непознатиТЕ“ е единственият от България, допуснат зад кулисите на грандиозния спектакъл, който ще гостува през април в зала 1 на НДК. bTV е медиен партньор на събитието.

