Шоуто на Николаос Цитиридис

Сряда 17:00 по bTV Comedy

На чист български: липсинк батъл или "Шейк дат джуки" с Люси Дяковска

Победителят в битката беше справедливо определен от публиката и гостите в студиото

09 Ноември 2022

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Гост в Шоуто на Николаос Цитиридис днес беше Люси Дяковска. Двамата с Николаос се изправиха един срещу друг в липсинк двубой, в новата рубрика „Шейк дат джуки“.

Николаос разтърси сцената с Welcome to the jungle” на Аксел Роуз, а Люси обра овациите в студиото в образа на Ванила Айс и “Ice Ice baby”. Победителят в битката беше справедливо определен от публиката и гостите в студиото.

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Тагове: николаос цитиридис люси дяковска

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