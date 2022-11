На чист български: липсинк батъл или "Шейк дат джуки" с Люси Дяковска

Гост в Шоуто на Николаос Цитиридис днес беше Люси Дяковска. Двамата с Николаос се изправиха един срещу друг в липсинк двубой, в новата рубрика „Шейк дат джуки“.

Николаос разтърси сцената с Welcome to the jungle” на Аксел Роуз, а Люси обра овациите в студиото в образа на Ванила Айс и “Ice Ice baby”. Победителят в битката беше справедливо определен от публиката и гостите в студиото.