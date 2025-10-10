Реклама
Оригинално заглавие: Good Fortune
Българско заглавие: Божествена Бъркотия
Година на създаване: 2025
Премиерна дата: 17.10.2025
Режисьор: Азис Ансари
Сценарист: Азис Ансари
Актьорски състав: Киану Рийвс, Сет Роугън, Азис Ансари, Кики Палмър, Сандра О, Бланка Арасели
Жанр: Комедия, Фантастика, Екшън, Романтичен
Продължителност (мин.): 98 мин.
Световен разпространител: Lionsgate
Държава: САЩ
Разпространител: bTV Studios
В "Божествена бъркотия" добронамерен, но доста неумел ангел на име Габриел (Киану Рийвс) се намесва в живота на едва свързващ двата края човек, готов да се хване на каквато и да е работа (Азиз Ансари), и на преуспяващ капиталист (Сет Роугън)...