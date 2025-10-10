Оригинално заглавие: Good Fortune

Българско заглавие: Божествена Бъркотия

Година на създаване: 2025

Премиерна дата: 17.10.2025

Режисьор: Азис Ансари

Сценарист: Азис Ансари

Актьорски състав: Киану Рийвс, Сет Роугън, Азис Ансари, Кики Палмър, Сандра О, Бланка Арасели

Жанр: Комедия, Фантастика, Екшън, Романтичен

Продължителност (мин.): 98 мин.

Световен разпространител: Lionsgate

Държава: САЩ

Разпространител: bTV Studios

В "Божествена бъркотия" добронамерен, но доста неумел ангел на име Габриел (Киану Рийвс) се намесва в живота на едва свързващ двата края човек, готов да се хване на каквато и да е работа (Азиз Ансари), и на преуспяващ капиталист (Сет Роугън)...