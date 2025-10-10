Божествена бъркотия

10 Октомври 2025

Реклама

Оригинално заглавие:                     Good Fortune

Българско заглавие:                        Божествена Бъркотия

Година на създаване:                      2025

Премиерна дата:                              17.10.2025

Режисьор:                                          Азис Ансари

Сценарист:                                         Азис Ансари

Актьорски състав:                             Киану Рийвс, Сет Роугън, Азис Ансари, Кики Палмър, Сандра О, Бланка Арасели

Жанр:                                                 Комедия, Фантастика, Екшън, Романтичен

Продължителност (мин.):               98 мин.

Световен разпространител:            Lionsgate

Държава:                                           САЩ

Разпространител:                             bTV Studios

В "Божествена бъркотия" добронамерен, но доста неумел ангел на име Габриел (Киану Рийвс) се намесва в живота на едва свързващ двата края човек, готов да се хване на каквато и да е работа (Азиз Ансари), и на преуспяващ капиталист (Сет Роугън)...

Тагове: Божествена бъркотия

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.