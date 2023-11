Джулиан Шнабел се завръща с нов филм

Пет години след последния си филм "Ван Гог: Пред портите на вечността" с номинирания за "Оскар" Уилям Дефо, Джулиан Шнабел се появява на хоризонта с "In the hand of Dante".

Сценария е адаптация на едноименната книга на Ник Тошес. През 2011 година Джопи Деп се е опитвал да стане част от проекта, но не се е получило. Днес вместо Деп се появява Оскър Айзък и към него се присъединяват Джейсън Момоа и Джерард Бътлър.