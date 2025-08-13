Жанр: анимация, комедия, семеен

Режисьори: Йошихиро Комори и Томохиро Кауамура

Мечтаещи за приключения, градският мишок Гавин и неговият приятел Матю се присъединяват към екипажа на кораба „Мишките“, готов да отплава – точно когато младият Честър нахлува, молейки за помощ. Скрита на кораба, бандата се отправя към Острова на мечтите, за да защити семейството на Честър от Уинстън Бялата Невестулка и неговия зъл клан. Но дали куражът им ще бъде достатъчен?