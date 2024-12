Круиз до Ню Йорк

Мария, майка на телевизионната водеща Лиза Вартберг, претърпява инцидент със загуба на паметта. Всичко, което си спомня е, че никога не е била в Ню Йорк.

Без да се колебае, възрастната жена се качва нелегално на борда на круизен кораб...

(„Ich war noch niemals in New York“ / „I've Never Been to New York“, (Германия, 2019 г.)

Жанр: семеен, комедия

Режисьор: Филип Щьолцел

В ролите: Хайке Макач, Мориц Блайбтрой, Катарина Талбах, Уве Оксенкнехт, Михаел Островски и др.