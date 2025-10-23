Малкият вампир

(„The Little Vampire“, Германия, Холандия, Великобритания, Дания, 2017 г.)

23 Октомври 2025

Жанр: анимация, хорър

Режисьори: Рихард Клаус и Карстен Килерих

 

Историята на Рудолф, 13-годишен вампир, чийто клан е преследван от знаменит ловец на вампири. Рудолф се запознава с обикновеното момче Тони, който е на неговата възраст и е запленен от стари замъци, гробници и, разбира се, от вампирите.

 

Тони помага на Рудолф срещу неговите противници в една битка, изпълнена с екшън и хумор, двамата заедно спасяват семейството му и стават приятели.

 

