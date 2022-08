Мия и белият лъв

Момиче от Лондон заминава за Африка с родителите си, където се сприятелява с едно лъвче.

11-годишната Мия се привързва ъм Чарли - младото бяло лъвче, родено във фермата на родителите й в ЮАР. В продължение на три години те израстват заедно. Мия става на 14, а лъвчето става великолепен голям лъв, когато момичето разбира непоносимата за нея истина: баща й ще го продаде на ловци на трофеи. Отчаяната Мия няма друг избор, освен да избяга заедно с Чарли, за да го спаси.

(„Mia et le lion blanc“ / „Mia and the White Lion“, Франция, Германия, ЮАР, 2018)

Жанр - биографичен, драма, исторически

Режисьор - Жил дьо Местр

Актьори - Мелани Лоран, Даня Де Вилирс, Лангли Къркууд, Брандън Орет и др.