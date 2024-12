Моли: Едно американско момиче

1943 г. Втората световна война променя изцяло живота на 9-годишната Моли. В семейството ѝ пристига английско момиче, което бяга от бомбардировките в родината си. Въпреки различията, двете постепенно изграждат силно приятелство, което им помага да се справят с трудностите по време на войната.

(„Molly: An American Girl on the Home Front“, САЩ, 2006 г.)

Жанр: семеен, драма

Режисьор: Джойс Чопра

В ролите: Мая Ритър, Дейвид Арън Бейкър, Тори Грийн, Сара Манинен, Женевиев Фарел, Андрю Чалмърс, Моли Рингуолд, Хана Флеминг, Саманта Сомър Уилсън и др.