Шантаво семейство 2

(„Monster Family 2”, Германия, Великобритания, 2021 г.)

21 Август 2025

Жанр: анимация, комедия, хорър

Режисьор: Холгер Тапе

 

Продължение на филма от 2017 г.

За да освободи Баба Яга и Ренфийлд от ловеца на чудовища Мила Стар, членовете на фамилия Уишбоун отново се превръщат съответно във вампир, чудовището на Франкенщайн, мумия и върколак.

 

Подпомагано от трите си домашни прилепа, шантавото семейство се впуска в нови приключения, за да спаси приятелите си, да създаде още необикновени познанства и в крайна сметка да стигне до извода, че "никой не е съвършен" и всеки може да открие щастието.

