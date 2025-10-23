За късмет

(„Encore heureux“, Франция, 2015 г.)

23 Октомври 2025

Жанр: комедия, драма

Режисьор: Беноа Графин

В ролите: Сандрин Киберлайн, Едуар Баер, Бенджамин Биолай, Бул Ожие, Карла Беснаину, Матийо Торлотинг, Гилейн Лондес, Анна Гейлър, Флорънс Виала и др.

 

Животът на парижко семейство се преобръща, когато съпругът Сам остава без работа. Съпругата му Мари е уморена от неговата немарливост и почти се поддава на чара на мистериозен непознат. Докато дъщеря им се подготвя за клавирен конкурс, неочаквано събитие разклаща крехкия им баланс и семейството попада в низ от забавни приключения.

 

