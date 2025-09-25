Емили от "Ергенът: Любов в рая" се съблече и шокира всички! (ВИДЕО)

„Обожавам тялото си. Обожавам да се храня. Обожавам да се докосвам“, заяви тя

Във вилата на "Ергенът: Любов в рая" става горещо! Ама много горещо… Емили свали горнището си и показа прелести пред момчетата, докато спокойно се бе излегнала на шезлонга край басейна. Без никакви смущения, участничката се радваше на слънчевите лъчи, а останалите участници бяха, меко казано, шокирани.

Гледката смути момчетата и те не се забавиха с коментарите относно разкрепостената постъпка на синеоката дама.

„Това за мен е простотия!“ – категорично отсече Пенко.

Близнаците също се възмутиха, а Габи убедено сподели, че според нея Емили го прави за внимание и няма никакво самоуважение.
Въпреки шока и негативните реакции, колоритната участничка продължи да се пече с изумително спокойствие и откровено сподели, че за нея голотата е нещо прекрасно, което по никакъв начин не я притеснява. Обожавам тялото си. Обожавам да се храня. Обожавам да се докосвам“, заяви Емили.
Дръзкото поведение на чернокоската се хареса само на избранника ѝ – Валентин, който бе в жесток възторг от гледката.
„Емили като си свали горнището и единственото, което искам, е да я изплющя“ – не скри възхитата си той.
Как ще продължи драмата с Емили и останалите, и докъде е способна да стигне участничката – предстои да разберем.

А извинението, което поднесе Валентин на Еми - вижте тук:

Изненада в

Всичко най-любопитно от предаването - следете в рубриката ни "Ергенът:Любов в рая"

Напрежение и много емоции : Най-интересното от „Ергенът: Любов в рая“, еп. 14

