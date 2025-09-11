Концертът на Графа в Арена 8888 София се премества на 15 ноември 2025 г.

Реклама

Първоначално обявеният за 13 ноември концерт на Графа ще се състои в събота, 15 ноември 2025 г. Причината е, че на 11 ноември залата ще бъде домакин на мач от баскетболната Евролига между израелския отбор Hapoel Tel Aviv и един от грандовете на испанския баскетбол – Baskonia Vitoria-Gasteiz. Това е възможност България да приеме събитие от такъв мащаб и да се докосне до европейския баскетбол на най-високо ниво.

Концертът на Графа, подкрепен от bTV Media Group като медиен партньор, е замислен така, че централната сцена и диамантената зона да създадат уникално аудио-визуално преживяване. Реализацията му изисква подготвителен период, който не може да бъде осигурен между спортното събитие и първоначално обявената дата, затова концертът се мести на 15 ноември.

Организаторите от Monte Productions подчертават, че новата съботна дата е удобство за публиката от цялата страна. За по-бързо и природосъобразно придвижване, без притеснения за паркиране, в деня на концерта ще бъде реализирана инициатива „Бъди зелен всеки ден“ с ПроКредит Банк и със Столичен градски транспорт.

Всички закупени билети са валидни за новата дата без необходимост от презаверка. Билети могат да бъдат върнати в мрежата на Eventim и KupiBileti до 15 октомври 2025 г. включително.

Влади Ампов – Графа е артист с концепция за концерти, които се превръщат в лично изживяване за публиката. Репертоарът му обединява хитове, белязали няколко поколения – „Ако има рай“, „Давам всичко за теб“, „Домино“, „Drama Queen“, „Невидим“, „Вековна гора“, актуалните “Черен гранит” и дуета „Нито миг“ с Дара Екимова. С повече от 45 сингъла, достигнали №1, и над 50 музикални награди, Графа утвърждава позицията си на един от най-значимите съвременни български артисти. Почти две десетилетия той поставя нови стандарти в концертния живот у нас – от първия си спектакъл в Зала 1 на НДК през 2006 г., през напълно разпродадената Арена 8888 София през 2017 г., до грандиозния успех на Национален стадион „Васил Левски“ през 2023 г.

Линк към актуално видео: https://youtu.be/dOZeYOiTbTo?si=WHhU3Gwpv6o6qSml

Тагове: Графа концерт

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.