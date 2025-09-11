Концертът на Графа в Арена 8888 София се премества на 15 ноември 2025 г.

Първоначално обявеният за 13 ноември концерт на Графа ще се състои в събота, 15 ноември 2025 г. Причината е, че на 11 ноември залата ще бъде домакин на мач от баскетболната Евролига между израелския отбор Hapoel Tel Aviv и един от грандовете на испанския баскетбол – Baskonia Vitoria-Gasteiz. Това е възможност България да приеме събитие от такъв мащаб и да се докосне до европейския баскетбол на най-високо ниво.

Концертът на Графа, подкрепен от bTV Media Group като медиен партньор, е замислен така, че централната сцена и диамантената зона да създадат уникално аудио-визуално преживяване. Реализацията му изисква подготвителен период, който не може да бъде осигурен между спортното събитие и първоначално обявената дата, затова концертът се мести на 15 ноември.

Организаторите от Monte Productions подчертават, че новата съботна дата е удобство за публиката от цялата страна. За по-бързо и природосъобразно придвижване, без притеснения за паркиране, в деня на концерта ще бъде реализирана инициатива „Бъди зелен всеки ден“ с ПроКредит Банк и със Столичен градски транспорт.

Всички закупени билети са валидни за новата дата без необходимост от презаверка. Билети могат да бъдат върнати в мрежата на Eventim и KupiBileti до 15 октомври 2025 г. включително.

Влади Ампов – Графа е артист с концепция за концерти, които се превръщат в лично изживяване за публиката. Репертоарът му обединява хитове, белязали няколко поколения – „Ако има рай“, „Давам всичко за теб“, „Домино“, „Drama Queen“, „Невидим“, „Вековна гора“, актуалните “Черен гранит” и дуета „Нито миг“ с Дара Екимова. С повече от 45 сингъла, достигнали №1, и над 50 музикални награди, Графа утвърждава позицията си на един от най-значимите съвременни български артисти. Почти две десетилетия той поставя нови стандарти в концертния живот у нас – от първия си спектакъл в Зала 1 на НДК през 2006 г., през напълно разпродадената Арена 8888 София през 2017 г., до грандиозния успех на Национален стадион „Васил Левски“ през 2023 г.

Линк към актуално видео: https://youtu.be/dOZeYOiTbTo?si=WHhU3Gwpv6o6qSml