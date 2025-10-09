Robi ще е официалният съпорт на концерта на Графа в Арена 8888 София

На 15 ноември 2025 Влади Ампов – Графа се завръща на сцената на Арена 8888 София с ново, впечатляващо 360-градусово шоу. Събитието се осъществява с подкрепата на ПроКредит Банк, която застава зад него като официален партньор. След емблематичния концерт в залата през 2017 и зрелищния спектакъл на стадион „Васил Левски“, Графа отново ще събере публиката около своите най-големи хитове – „Давам всичко за теб“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Дим да ме няма“, „Drama Queen“ и „Вековна гора“. Новият спектакъл включва вградена диамантена зона, авторска визуална концепция и перфектен звук, който обгръща публиката от всички страни, превръщайки пространството в живо 360-градусово изживяване.

Преди Графа на сцената ще излезе Robi с неговата банда – официалният съпорт на вечерта. За кратко време той се наложи като едно от най-ярките нови имена в българската музика с хитовете „Ако се обадиш“ с Дара Екимова, „Как“ с Молец, „Налей“ с Tino, „Мале“ с Mona, както и със самостоятелните си песни “Карай направо”, “Тихо” и “Трябва да си ти”. През 2024 Robi спечели наградата за „Дебют“ от Годишните музикални награди на БГ Радио, а след като напълно разпродаде своя концерт в “Pirotska 5”, обяви и първото си клубно турне „Заедно завинаги“.

Концертът на Графа в Арена 8888 София е високотехнологично, модерно и емоционално преживяване, зад което стои подкрепата на ПроКредит Банк – институция, споделяща ценностите на развитие, иновация и вдъхновение. Банката подкрепя съвременната българска култура и младите творци, като инвестира в проекти с позитивно въздействие върху обществото и насърчава устойчивото развитие – мисия, която се припокрива с посланията на музиката на Графа.

