Световният конкурс на Пласидо Доминго Опералия 2025“ идва в София по покана на Соня Йончева

След грандиозния успех на „Гала в София 2025” Соня Йочнева и Пласидо Доминго се завръщат за втори път в страната ни в рамките на по-малко от два месеца – този път с плеяда от топ оперни мениджъри от цял свят и млади оперни надежди също от цялото земно кълбо.

„Инициирах провеждането на „Опералия” в България по две основни причини: да се подаде ръка на младото поколение артисти, както и да докажем, че като страна сме способни да домакинстваме културно събитие от възможно най-висок световен ранг”, заяви Соня Йончева.

„Не познавам друга страна в света като България, дала толкова много и толкова големи оперни изпълнители вече десетилетия наред. Аз съм пял с голяма част от тях и съм горд, че „Опералия” идва в родината им”, допълни Пласидо Доминго.

Между 20 и 26 октомври най-престижният в света конкурс за изгряващи оперни звезди „Опералия” ще гостува за първи път у нас. Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на оперната прима Соня Йончева, която печели конкурса преди точно 15 г. – през 2010 в прочутата Миланска Скала. Съорганизатор е Софийската филхармония – всички кръгове на конкурса ще се проведат в знаковата зала „България”, а маестро Найден Тодоров ще дирижира финалния гала-концерт.

Легендата на световната опера Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 г., ще оглави престижното жури и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е много специална, защото се честват 30 г. от въвеждането на категорията, посветена на прословутия испански жанр – има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

Как ще протече конкурсът:

Предвиждат се 4 кръга на надпреварата: четвъртфинал в 2 дни (20 и 21 октомври), полуфинал на 23 октомври и финал (гала-концерт) на 26 октомври. Можете да проследите целия процес, като закупите билет онлайн тук: https://shorturl.at/pYnvf и в цялата мрежа на Eventim, както на касата на зала "България", където за комбиниран билет за четирите кръга получавате 20% отстъпка. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Р България, както и с комуникационната и логистична подкрепа на Столична община и Центъра за градска мобилност.

Журито и участниците:

Българската столица ще се превърне и в столица на световната оперна индустрия, защото тук като членове на журито ще дойдат представители на емблематични оперни театри от Испания, Холандия, Германия, Австрия, Англия, Италия, САЩ, Белгия и т.н. За тяхното внимание и признание ще се борят 32-ма участници от 17 държави на 5 континента. Това са:

Амин Ахангаран – бас от Иран; Семьон Антаков – баритон от Русия; Давиде Батиниело – тенор от Италия; Нейтън Боулс – тенор от САЩ; Божидар Божкилов – бас от България; Екатерине Буачидзе – мецосопран от Грузия; Габриела Целинска – мецосопран от Полша; Михай Дамян – баритон от Румъния; Ина Деменкова – сопран от Русия; Олександра Дяченко – мецосопран от Украйна; Александра Домашчук – сопран от Украйна; Самира Галимова – сопран от Русия; Давид Голдбърг – тенор от Израел; Александър Грасауер – бас-баритон от Австрия; Хе Канг – баритон от Южна Корея; Гьон Ким – баритон от Южна Корея; Мириам Кутровац – сопран от Австрия; Натали Люис – мецосопран от САЩ; Гриша Мартиросян – баритон от Армения; Дейв Монако – тенор от Италия; Гранит Муслиу – тенор от Косово; Йеджи Нам – сопран от Южна Корея; Луна Сьонгюн Парк – сопран от Южна Корея; Валентина Пушкаш – сопран от Унгария; Иън Рукър – баритон от САЩ; Катерина Мария Сала – сопран от Италия; Уилям Томас – бас от Великобритания; БаоПенг Уанг – бас от Китай; Бо Уанг – бас-баритон от Китай; Джасмин Уайт – контраалт от САЩ; Елен Егиязарян – сопран от Армения; Егор Журавский – тенор от Русия.

Наградите:

Генерален спонсор на „Опералия” е "Ролекс". Първа награда: по 30 000 долара при мъжете и при жените; Втора награда: по 20 000 долара при мъжете и при жените; Трета награда: по 10 000 долара при мъжете и при жените; Специална награда на името на Биргит Нилсон: по 15 000 долара при мъжете и при жените (присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер); Награда „Пепита Ембил де Доминго” (при жените) и „Дон Пласидо Доминго” (при мъжете): по 10 000 долара (присъждат се в почит на родителите на Пласидо Доминго, които са били известни изпълнители на сарсуела, и целят да насърчат младите таланти да се занимават с този специфичен певчески жанр); Награда на "Ролекс", присъдена от публиката: часовник "Ролекс" (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния гала-концерт; Награда на CulturArte: 10 000 долара (специална награда от името на Гийермо и Бертита Мартинес); Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5 000 долара.

Досегашни лауреати:

"Опералия" е инкубатор за новото поколение оперни звезди и задава тенденциите и световните стандарти вече няколко десетилетия. Част от бележитите лауреати на конкурса са едни от най-великите изпълнители днес: като Джойс ДиДонато и Роландо Вийязон, които българската публика имаше щастието да слуша през април и май тази година в зала „България” по покана на Соня Йончева, самата тя носител на първата и на специалната награда от конкурса. Сред останалите бележити имена, откроили се в „Опералия” през годините, са Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен, които са емблематичните лица на най-големите оперни сцени – Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, Миланската Скала, Кралската опера в Лондон и т.н. Единственият друг българин, печелил „Опералия” до момента, е басът Орлин Анастасов (през 1999 г. в Пуерто Рико).

Историята на „Опералия”:

"Опералия" за класическата музика е като Олимпиадата за спорта. Няма по-голям и по-престижен форум за среща на изгряващите оперни таланти от цялата планета и директори на най-утвърдените оперни театри от Европа и света. Досега конкурсът се е провеждал на ключови места като Парижката Гранд Опера, Кралската Опера в Лондон, Болшой театър в Москва, Мадрид, Мексико Сити, Токио, Лос Анджелис, Вашингтон, Пекин, Кейптаун, Мумбай и други. Историческо постижение е най-елитният оперен конкурс в света – и единственият глобален (пътуващ по цялото земно кълбо) – да се проведе за пръв път в България.

За SY11 Events:

Соня Йончева създава SY11 през 2020 година. Мисията на оперната прима и нейния екип е да реализират разнообразни проекти и събития в областта на изкуството и да ги поднасят по нов начин, привличайки разнородни откъм интереси и възраст аудитории. Големите проекти, осъществени от продуцентската компания до момента, са: "Завръщане" в Пловдив (2020 г.), "Гала в София" (2021 г.), книгата "Петнадесет огледала" (2023 г.), албумът "Куртизанката" (2023 г.), рециталният цикъл "Съкровени гласове" 1 и 2 (2023-2024 / 2024-2025), списанието "Български Артист" (2024 / 2025 г.), компактдискът "Жорж" (2025), „Гала в София 2025”, както и предстоящата „Опералия 2025”. Оперната прима, продуцент и издател подчинява всичките си проекти на своето мото „Културата е бъдещето”!