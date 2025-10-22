3 стаи, 2 бани и 1 призрак

Къщата, която Анна, млада брокерка на недвижими имоти, е обявила за продажба, е обитавана от дух от 20-те години на миналия век, който не иска да си тръгне. Още по-лошото е, че призракът се страхува, че няма да може да „премине отвъд“, ако не помири Анна с бившия ѝ...

(„3 Bed, 2 Bath, 1 Ghost“, Канада, САЩ, 2023 г.)

Жанр: романтичен, комедия, фентъзи

Режисьор: Кевин Феър

В ролите: Джули Гонсало, Крис Макнали, Маделайн Артър, Ксавие Х. Сотело, Уилям Вогън, Сара Пегуеро, Томас Дария, К. Скот Малкълм, Райън Ървинг и др.