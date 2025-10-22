Братя Грим

Уил и Джейк Грим (Мат Деймън и Хийт Леджър) са двама братя, които се издържат чрез прогонване на мними чудовища и демони от беззащитни немски села.

Но когато властите разбират, че те са измамници, им се налага да се справят с истински прокълната гора, в която при необичайни обстоятелства изчезват млади девици.

В сюжета са преплетени мотиви от класически приказки като „Пепеляшка”, „Червената шапчица” и „Хензел и Гретел”, а братята Грим ще трябва да понесат последствията за измислиците си, като попаднат в най-епичната битка между фантазия и реалност.

(„The Brothers Grimm“, САЩ, Великобритания, Чехия, 2005 г.)

Жанр: фентъзи, приключенски

Режисьор: Тери Гилиъм

В ролите: Мат Деймън, Хийт Леджър, Питър Стормаре, Лена Хийди, Джонатан Прайс, Джулиан Блич, Моника Белучи, Макензи Крук, Ричард Райдингс, Роджър Аштън-Грифитс, Анна Ръст и др.