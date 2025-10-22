Братя Грим

22 Октомври 2025

Реклама

Уил и Джейк Грим (Мат Деймън и Хийт Леджър) са двама братя, които се издържат чрез прогонване на мними чудовища и демони от беззащитни немски села.

Но когато властите разбират, че те са измамници, им се налага да се справят с истински прокълната гора, в която при необичайни обстоятелства изчезват млади девици.

В сюжета са преплетени мотиви от класически приказки като „Пепеляшка”, „Червената шапчица” и „Хензел и Гретел”, а братята Грим ще трябва да понесат последствията за измислиците си, като попаднат в най-епичната битка между фантазия и реалност.

(„The Brothers Grimm“, САЩ, Великобритания, Чехия, 2005 г.)

Жанр: фентъзи, приключенски

Режисьор: Тери Гилиъм

В ролите: Мат Деймън, Хийт Леджър, Питър Стормаре, Лена Хийди, Джонатан Прайс, Джулиан Блич, Моника Белучи, Макензи Крук, Ричард Райдингс, Роджър Аштън-Грифитс, Анна Ръст и др.

Тагове: Братя Грим

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.