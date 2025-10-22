Братя Грим

Реклама
Уил и Джейк Грим (Мат Деймън и Хийт Леджър) са двама братя, които се издържат чрез прогонване на мними чудовища и демони от беззащитни немски села.
Но когато властите разбират, че те са измамници, им се налага да се справят с истински прокълната гора, в която при необичайни обстоятелства изчезват млади девици.
В сюжета са преплетени мотиви от класически приказки като „Пепеляшка”, „Червената шапчица” и „Хензел и Гретел”, а братята Грим ще трябва да понесат последствията за измислиците си, като попаднат в най-епичната битка между фантазия и реалност.
(„The Brothers Grimm“, САЩ, Великобритания, Чехия, 2005 г.)
Жанр: фентъзи, приключенски
Режисьор: Тери Гилиъм
В ролите: Мат Деймън, Хийт Леджър, Питър Стормаре, Лена Хийди, Джонатан Прайс, Джулиан Блич, Моника Белучи, Макензи Крук, Ричард Райдингс, Роджър Аштън-Грифитс, Анна Ръст и др.