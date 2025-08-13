Бриджит Джоунс: Бебе на хоризонта

(„Bridget Jones's Baby“, Великобритания, САЩ, Франция, 2016 г.)

13 Август 2025

Жанр: комедия, романтичен

Режисьор: Шарън Магуайър

В ролите: Рене Зелуегър, Колин Фърт, Патрик Демпси, Джим Броудбент, Джеймс Калис, Джема Джоунс, Сара Солемани, Шърли Хендерсън, Сали Филипс, Нийл Пиърсън и др.

 

След като се е разделила с Марк Дарси, прехвърлилата 40-те Бриджит Джоунс отново е сама… Тя решава да се съсредоточи върху кариерата си като продуцент на новини, заобиколена от стари и нови приятели. Но точно тогава любовният ѝ живот поема в неочаквана посока – тя се запознава с красивия американец Джак – пълна противоположност на г-н Дарси. Не след дълго Бриджит се оказва бременна, но е сигурна само на 50% кой е бащата на бебето ѝ.

