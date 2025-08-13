Елвис

(„Elvis“, САЩ, Австралия, 2022 г.)

13 Август 2025

Жанр: биографичен, драма, музикален

Режисьор: Баз Лурман

В ролите: Том Ханкс, Остин Бътлър, Оливия ДеЙонг, Хелън Томсън, Ричард Роксбърг, Келвин Харисън мл., Дейвид Уенъм, Коди Смит-Макфий и др.

 

Филмов поглед към легендарната звезда на рокендрола Елвис Пресли (1935 – 1977)… Животът и музиката на Елвис (Остин Бътлър) са разгледани през призмата на сложните отношения на Краля на рока със загадъчния му мениджър – полковник Том Паркър (Том Ханкс).

Филмът проследява 20 години от живота на Елвис Пресли и пътя, който легендата изминава към върха на славата на фона на променящия се културен пейзаж в Америка. Ключова роля изиграва и един от най-важните хора в живота на Елвис – съпругата му Присила Пресли (Оливия ДеДжонг).

