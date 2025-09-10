Есенни нотки

(„Notes of Autumn“, САЩ, Канада, 2023 г.)

10 Септември 2025

Жанр: комедия, романтичен

Режисьор: Трой Скот

В ролите: Ашли Уилямс, Люк Макфарлейн, Маркъс Роснер, Питър Порт, Келси Лопес, Стелина Русич, Руби Хобс, Ейдън Кан, Каван Смит, Паскал Хътън, Лусия Уолтърс, Катрин Баръл и др.

 

Ели е пианистка, която се отказва от музиката и започва да работи в хотел. Лео пък е известен писател, изпаднал в творческа криза, който не може да завърши популярната си поредица от книги. Двамата решават да разменят местата си и се оказват напълно изгубени в новата среда.

