Есенни нотки

Жанр: комедия, романтичен

Режисьор: Трой Скот

В ролите: Ашли Уилямс, Люк Макфарлейн, Маркъс Роснер, Питър Порт, Келси Лопес, Стелина Русич, Руби Хобс, Ейдън Кан, Каван Смит, Паскал Хътън, Лусия Уолтърс, Катрин Баръл и др.

Ели е пианистка, която се отказва от музиката и започва да работи в хотел. Лео пък е известен писател, изпаднал в творческа криза, който не може да завърши популярната си поредица от книги. Двамата решават да разменят местата си и се оказват напълно изгубени в новата среда.