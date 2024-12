Грейси и Педро: Пухкаво приключение

Грейси и Педро са домашни любимци, нямащи нищо общо помежду си. Грейси е снобско чистокръвно куче, гледащо на себе си като на „перлата в короната“, докато Педро е прибран от приют нагъл котарак, предпочитащ да хапва от боклука.

След като семейството решава да се премести, Грейси и Педро си устройват люта разправия на летището и повреждат въртящата се лента за багаж, вследствие на което се озовават изгубени и изоставени без нашийниците си в един плашещ и непознат свят.

Двамата се впускат във вълнуващо пътешествие, изпълнено с опасни приключения и колоритни герои. В крайна сметка Грейси и Педро са принудени да приемат това, което ги обединява – че няма да се откажат от семейството си.

Междувременно децата Софи и Гевин също не се отказват от тях и пускат в интернет песен за изгубените си домашни любимци, която неочаквано се превръща в хит. Тази шеметна семейна история ни напомня, че приятелството е не само най-голямата награда в живота, но и най-страхотното приключение!

(„Gracie and Pedro: Pets to the Rescue“, САЩ, Канада, 2024 г.)

Жанр: анимация, семеен, комедия

Режисьори: Кевин Донован и Готфрид Рудт