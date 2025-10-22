Олив (Ема Стоун) е примерна ученичка в гимназията, но решава да пусне неверния слух, че е загубила девствеността си и има безразборни връзки. Съвсем скоро животът ѝ се променя, а тя е отлъчена от обществото.

Сравнявайки живота си с този на героинята Хестър Прин от романа „Алената буква”, който изучават в училище, Олив решава да се възползва от ситуацията, за да подобри социалното и финансовото си положение.

(„Easy A“, САЩ, 2010 г.)

Жанр: комедия, романтичен, трилър

Режисьор: Уил Глък

В ролите: Ема Стоун, Пен Баджли, Аманда Байнс, Дан Бърд, Томас Хейдън Чърч, Патриша Кларксън, Кам Жиганде, Лиса Кудроу, Малкълм Макдауъл, Али Михалка, Стенли Тучи, Джейк Сандвиг, Фред Армисен и др.