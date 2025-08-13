Любов в съседство

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Стивън Р. Монро

В ролите: Аманда Ригети, Питър Порте, Рейгън Шюмейт, Люк Ловлес, Алекс Сгамбати, Кейджей Смит, Линдзи Айлиф, Томас Джонсън мл., Джърмейн Ривърс, Дейвид Шей, Стивън Дж. Йънг и др.

Джена е амбициозна самотна майка и авторка на младежки романи. Тя заминава на море с двете си деца, където се оказва, че трябва да споделя двуетажна къща с неуморен сърфист на име Лукас — свободолюбив и шумен.

Начинът на живот на Лукас рязко контрастира с дисциплинираността на Джена, но когато сърфистът се привързва към децата, тя осъзнава, че може би е прекалено дистанцирана и трябва да отвори сърцето си за нещо ново.