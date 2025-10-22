Месец любов

22 Октомври 2025

Нелсън Мос (Киану Рийвс) е отдаден на кариерата си рекламен специалист, чийто живот е изцяло подреден и лишен от емоции. Всичко за него се променя, когато среща Сара Дийвър (Чарлийз Терон) – свободолюбива и нестандартна жена, която му предлага необичайно споразумение: да прекара един месец с нея, през който тя ще му помогне да открие отново радостта от живота. Докато двамата се сближават, Нелсън постепенно започва да осъзнава колко истинска и крехка е любовта… Времето им заедно обаче е ограничено поради тайната, която Сара пази.

(„Sweet November“, САЩ, 2001 г.)

Жанр: драма, романтичен

Режисьор: Пат О’Конър

В ролите: Киану Рийвс, Чарлийз Терон, Джейсън Айзъкс, Грег Джърман, Лиъм Айкън, Робърт Джой, Лорън Греъм, Майкъл Розенбаум, Франк Лангела, Рей Бейкър, Джейсън Кравиц, Майкъл Роузенбаум и др.

