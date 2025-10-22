На лов за Червения октомври

Нова и свръхмодерна съветска ядрена подводница – „Червеният октомври”, е на път към американския бряг под командването на капитан Марко Рамиус (Шон Конъри). Американското правителство смята, че Рамиус ще атакува, но един от специалните агенти на ЦРУ (Алек Болдуин) е на друго мнение – според него Рамиус иска да дезертира от съветската армия, но има само няколко часа да го намери и докаже тезата си. Защото руският флот и военновъздушните сили също се опитват да открият Рамиус…

(„The Hunt for Red October“, САЩ, 1990 г.)

Жанр: трилър, екшън

Режисьор: Джон Мактиърнън

В ролите: Шон Конъри, Алек Болдуин, Джос Акланд, Тим Къри, Питър Фърт, Скот Глен, Джеймс Ърл Джоунс, Джефри Джоунс, Ричард Джордан, Сам Нийл, Фред Томпсън, Тимъти Кархарт и др.