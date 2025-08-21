Негови и нейни

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Линда-Лиза Хайтер

В ролите: Лейси Чабърт, Бренън Елиът, Стефани Бенет, Гарвин Санфорд, Катрин Лох Хагуист, Клейтън Джеймс, Мариеса Круз, Кейдън Конърс, Каролин Адеър, Джина Вултаджио и др.

Дана и Марк са семейство адвокати, работещи в конкурентни нюйоркски кантори. На двамата се налага да бъдат от двете страни в бракоразводно дело между риалити звезди. Докато защитават своите клиенти, напрежението заплашва собствената им връзка и те трябва да разчитат на остроумие, любов и хумор, за да укрепят брака си. Впоследствие се оказва, че риалити звездите са инсценирали развода си за рейтинг.