Негови и нейни

(„His & Hers“, САЩ, 2024 г.)

21 Август 2025

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Линда-Лиза Хайтер

В ролите: Лейси Чабърт, Бренън Елиът, Стефани Бенет, Гарвин Санфорд, Катрин Лох Хагуист, Клейтън Джеймс, Мариеса Круз, Кейдън Конърс, Каролин Адеър, Джина Вултаджио и др.

 

Дана и Марк са семейство адвокати, работещи в конкурентни нюйоркски кантори. На двамата се налага да бъдат от двете страни в бракоразводно дело между риалити звезди. Докато защитават своите клиенти, напрежението заплашва собствената им връзка и те трябва да разчитат на остроумие, любов и хумор, за да укрепят брака си. Впоследствие се оказва, че риалити звездите са инсценирали развода си за рейтинг.

 

