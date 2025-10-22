Отново на 17

22 Октомври 2025

Реклама

Майк О'Донъл (Матю Пери) е бил звезда в баскетболния отбор на гимназията, с блестящо бъдеще, но решава да се откаже и да заживее с ученическата си любов Скарлет. Почти 20 години по-късно бракът на Майк се разпада, кариерата му е в застой, а отношенията с децата му, които вече са тийнейджъри, просто не съществуват.

Майк получава шанс да поправи грешките от миналото си и да промени живота си, когато по чудо се превръща в тийнейджър (Зак Ефрон). Но в опитите си да поправи нещата, Майк може да застраши настоящето и бъдещето си…

(„17 Again“, САЩ, 2009 г.)

Жанр: фентъзи, комедия

Режисьор: Бър Стиърс

В ролите: Зак Ефрон, Матю Пери, Лесли Ман, Томас Ленън, Тайлър Стилман, Стърлинг Найт, Мишел Трактенбърг и др.

 

Тагове: Отново на 17

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.