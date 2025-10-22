Отново на 17

Майк О'Донъл (Матю Пери) е бил звезда в баскетболния отбор на гимназията, с блестящо бъдеще, но решава да се откаже и да заживее с ученическата си любов Скарлет. Почти 20 години по-късно бракът на Майк се разпада, кариерата му е в застой, а отношенията с децата му, които вече са тийнейджъри, просто не съществуват.

Майк получава шанс да поправи грешките от миналото си и да промени живота си, когато по чудо се превръща в тийнейджър (Зак Ефрон). Но в опитите си да поправи нещата, Майк може да застраши настоящето и бъдещето си…

(„17 Again“, САЩ, 2009 г.)

Жанр: фентъзи, комедия

Режисьор: Бър Стиърс

В ролите: Зак Ефрон, Матю Пери, Лесли Ман, Томас Ленън, Тайлър Стилман, Стърлинг Найт, Мишел Трактенбърг и др.