Патриотични игри

Когато бившият агент на ЦРУ Джак Райън (Харисън Форд), вече преподавател, успява да предотврати атентат на ирландски екстремисти в Лондон и да убие един от тях, братът на убития (Шон Бийн) започва кръвна вендета. Той пътува до Съединените щати, където организира серия нападения срещу Райън, включително срещу съпругата и дъщеря му, за да си отмъсти. Това принуждава Райън да се върне на активна служба, за да защити семейството си и да спре врага.

(„Patriot Games“, САЩ, 1992 г.)

Жанр: екшън, трилър

Режисьор: Филип Нойс

В ролите: Харисън Форд, Шон Бийн, Ан Арчър, Патрик Бергин, Тора Бърч, Джеймс Фокс, Самюел Джаксън, Поли Уокър, Дж. Е. Фрийман, Дейвид Трелфол, Алън Армстронг, Джеймс Ърл Джоунс, Ричард Харис и др.