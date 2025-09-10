През планини и чувства

Жанр: романтичен, комедия

Режисьор: Тери Ингръм

В ролите: Емили Улеръп, Питър Мууни, Меган Хеферн, Доналд Хенг, Дейвид Люис, Шантал Перон, Крис Готие, Бриана Джонстън, Джени Стийл и др.

Аби и Шон някога са били най-добри приятели. Години по-късно се срещат отново по време на почивка и когато се отделят и губят от групата по време на поход, трябва да обединят усилията си, за да намерят пътя обратно... включително и към сърцата си.